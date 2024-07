Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’uomo accusato di aver messo la bomba nell’auto di Andrej Torgashov è un ufficiale dell’intelligence del Cremlino. Probabile una vendetta Il militare era anche nel mirino degli Stati Uniti per hacking. Ma ciò non gli ha impedito di volare tranquillo in Turchia dopo l’attacco. Tra le teorie c’è quella nella quale si racconta chere Evgenij Serebrjakov, potrebbe essere implicato nell'attentato con esplosivo ache ha causato la morte di Daria Dugina, figlia del noto ideologo nazionalista Aleksandr Dugin. Lo speciale contiene due articoli