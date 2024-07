Land | Un Viaggio di Rinascita nella Natura Selvaggia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il film, diretto e interpretato da Robin Wright, racconta la storia di una donna che cerca di ritrovare se stessa vivendo in solitudine tra le montagne del Wyoming, affrontando le sue paure e trovando una nuova speranza. Il film, uscito nel 2021 e diretto da Robin Wright, è un dramma intenso che esplora temi di dolore, isolamento e. La storia si concentra su Edee Holzer, interpretata dalla stessa Wright, una donna che, dopo una tragedia personale, decide di ritirarsi dalla vita moderna per vivere in completa solitudine tra le montagne del Wyoming. Trama del Film Crediti: Big Beach Films – VelvetMagIldi Edee inizia con la sua determinazione a isolarsi dal mondo. Dopo aver subito una grave perdita, Edee non riesce a trovare pace o confortosua vita quotidiana.