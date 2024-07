Inter Primavera in chiaro! Ecco dove vedere i prossimi tre campionati

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’sarà visibile inancora neitre anni. L’emittente televisiva ha annunciato l’accordo con la Lega Serie A per la trasmissione del Campionato1. IN– Per altri tre anni l’, così come tutto il campionato, sarà visibile in esclusiva su Sportitalia. La Lega Serie A ha elargito il bando 2024-2027 all’emittente che trasmetterà le partite insul canale 60. Durante il corso della stagione ci saranno aggiornamenti su comele gare, ma questa è un’ottima notizia per chi è appassionato al mondo delle giovanili. Michele Criscitiello ha voluto dare un messaggio: «Ringrazio i presidenti di serie A per aver votato all’unanimità per Sportitalia. Per noi è un segnale di fiducia che ripagheremo come sempre con un grande lavoro di valorizzazione per i giovani dei club italiani.