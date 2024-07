Il cloud seeding e l’ignoranza

Leggi tutta la notizia su butac

(Di venerdì 26 luglio 2024) C’è un video che viene fatto circolare sui social, probabilmente lanciato inizialmente da alcuni dei manipolatori seriali di fatti, che mostra un aereo con una livrea che riporta un nome particolare, il video è questo: Nel video si vede un Cessna che sulla livrea riporta la scritta Weather Modification International, ovvero state guardando un aereo che, nei Paesi in cui ci si prova, fa. Una pratica nota, che esiste da decenni, e di cui su BUTAC abbiamo parlato più volte. Il video viene condiviso con commenti del genere: Bastardi e maledetti assassini criminali figli di puttana Per quelli che noi siamo complottisti. Ma tanto non cambia assolutamente nulla. Talmente siete idioti che riuscireste a giustificarli anche se vi mettessero di fronte ad un plotone d esecuzione dicendo “no dai, tanto ci sparano a salve”.