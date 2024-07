I 25 anni di regno del Re del Marocco

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 26 luglio 2024) Mohammed VI, Re del, il 30 luglio festeggerà un traguardo importante: i 25di trono, non, però, senza polemiche. Il suo ruolo istituzionale e, soprattutto, la sua vita privata sono spesso messi in discussione in patria. Ilha ottenuto l’indipendenza dalla Francia soltanto nel 1956 ed è governato dalla dinastia Alawide, che regna dalla metà del XVII secolo e che rivendica la propria discendenza dalla figlia del profeta Maometto. Oggi Mohammed VI guida l’unica monarchia del Nord Africa. Gli studi ine in Francia L’attuale Re è nato il 21 agosto 1963 ed è il secondo dei cinque figli del Re Hassan II e di sua moglie Lalla Latifa Hammou. Mu?ammad ibn al-?asan completa la scuola primaria e secondaria al Royal Palace College e ha come compagni di classe soltanto dodici giovani appositamente scelti.