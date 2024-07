Guadagno sei stipendi al mese Che lavoro fa Raul di Temptation Island

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

è alle battute finali per tutte le coppie rimaste in gioco: come sarà finita per esempio trae Martina? Dalle anticipazioni che circolano si capisce che tra i due è scattato sin addio definitivo. Anzi, lui starebbe attualmente frequentando un'altra ragazza e, a quanto si dice, è addirittura una delle tentatrici del programma, Nicole. E anche Martina, sempre rimanendo nel campo dei rumor, pare aver iniziato una storia con il tentatore Carlo. Già la penultima è stata ricca di sorprese e colpi di scena. O di grazia per, che si è sfogato lanciando oggetti dopo gli ultimi video di Martina.