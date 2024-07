Febbre Oropuche la nuova minaccia silente | Due donne già morte Potremmo essere i prossimi?

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 26 luglio 2024), la: "Duegià".? Sapevi che una malattia chiamataOropouche sta creando preoccupazione nel mondo della salute? Affascinante e misteriosa, questa malattia tropicale è recentemente balzata agli onori della cronaca a seguito di eventi in Brasile. Non preoccuparti, però: ecco tutto ciò che devi sapere sullaOropouche e su come proteggerti. Avete mai sentito parlare dellaOropouche? Questa malattia, che potrebbe sembrare uscita da un romanzo d'avventura, ha iniziato a far parlare di sé recentemente. Ma prima di lasciarci trascinare da teorie da film thriller, facciamo un po' di chiarezza. LaOropouche: che cos'è? LaOropouche è una malattia tropicale che, fino a poco tempo fa, era considerata più o meno benigna.