Febbre Oropouche scatta l’allarme in Italia | ecco i sintomi

(Di venerdì 26 luglio 2024) Nuovo allarme in. Nel nostro Paese è stato registrato il primo caso europeo dellaOropuche.quali sono i. Laè arrivata in Europa. Il virus, che negli anni è sempre stato molto diffuso in Sud America, è stato individuato in Veneto. Si tratta del primo caso registrato nel Vecchio Continente e nelle prossime ore saranno effettuati tutti i controlli del caso per capire una eventuale trasmissione ad altri individui a contatto con il paziente. La zanzara che trasmette la– cityrumors.it – foto AnsaStando a quanto riferito da TgCom24, l’uomo di recente ha fatto un viaggio in una delle zone dove il virus è più diffuso e il contagio sarebbe avvenuto proprio lì. Sonote immediatamente tutte le misure di prevenzione per evitare ulteriori casi e, almeno per il momento, la situazione sembra essere sotto controllo.