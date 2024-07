È nato Guenda Goria è mamma il particolare nome scelto e le prime immagini del piccolo

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 26 luglio 2024) Dopo tante sofferenze, delusioni, dolore,e Mirko Gangitano hanno finalmente coroil loro più grande sogno, quello di diventare genitori. Per un periodo sembrava che la figlia di Maria Teresa Ruta non potesse averne, poi l’aborto spontaneo. Ora èilNoah e loro sono al settimo cielo. Soltanto qualche mese fa, l’indimenticabile ex vippona del GF Vip 5 di Alfonso Signorini, dove partecipò con la madre Maria Teresa Ruta e non mancarono i confronti con il papà Amedeo, era stata ospite di Caterina Balivo dove disse di volere una bambina. Invece ecco Noah pere il compagno. “Noi abbiamo solo voluto sapere che fosse sano, poi quello che verrà verrà. Certo io amo le femminucce perché sono perspicaci. Abbiamopersino alcuni nomi. Carla, Clara, Luce, Alba o Aurora”, le parole della figlia d’arte nello studio de La volta buona.