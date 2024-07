Denuncia numero 17 per la gang del bivacco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) LUCCA Ci risiamo. E forse aveva ragione Tomasi di Lampedusa nel suo Gattopardo, quando diceva “Tutto cambia, perché nulla cambi“. Nonostante le richieste di aiuto, le segnalazioni e l’intervento delle forze dell’ordine, è ancora una volta il centro storico, con piazza San Michele come epicentro, a far parlare di sé. Nel pomeriggio di mercoledì, le volanti della polizia hanno fermato un marocchino di 25 anni, noto disturbatore della piazza, per furto con destrezza e lo ha accompagnato al CPR di Roma. Nel pomeriggio di ieri le volanti hanno proceduto nei confronti de giovane nordafricano,ndolo per violazione del Daspo Urbano emesso dal Questore di Lucca e per il reato di furto. Il 25enne, infatti, è sospettato di aver sottratto un telefono cellulare di ultima generazone, un IPhone 15, ad un giovane lucchese in piazza Bernardini, con la tecnica dell’abbraccio.