Deadpool&Wolverine – recensione del ritorno del MCU

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il mercenario chiacchierone torna in sala con terzo capitolo spietato e scatenato. Un omaggio dissacrante a un’epoca di cinecomics ormai estinta. Deadpool non è più Deadpool. Ha perso molto negli ultimi anni, ma soprattutto la fiducia in sé stesso. Dal multiverso però giunge un’occasione insperata per dimostrare, ancora una volta, l’eroe sotto la maschera del mercenario chiacchierone. Le trame dei film di Deadpool, come quelle dei suoi fumetti d’altro canto, hanno sempre avuto una base molto semplice, e questo terzo capitolo non fa eccezione. Deadpool & Wolverine è un buddy movie scatenato con una coppia di protagonisti dall’alchimia irresistibile a cui non serve una trama troppo complessa per coinvolgere lo spettatore e far volare letteralmente le due ore di durata del film.