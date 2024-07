Calciomercato Milan lo Strasburgo piomba su Davide Calabria La situazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 26 luglio 2024), il futuro diresta incerto e dalla Francia arrivano notizie dell’interesse dellopotrebbe lasciare il. Dalla Francia arrivano notizie dell’interessamento di un club della Ligue 1 nei confronti del capitano del club rossonero: si tratta dello. La squadra francese è, infatti, in cerca di un terzino destro per migliorare la corsia e il giocatore classe 1996, in scadenza di contratto il 30 giugno 2025, è un’opportunità concreta. L’ultima stagione diè stata negativa e i numeri ne sono la conferma: 1 solo goal e 3 assist in 29 presenze di campionato, oltre che un gran numero di gare al di sotto della sufficienza. Ecco che allora, sul fronte rinnovo, la dirigenza del club di via Aldo Rossi ha deciso di non aumentare l’ingaggio al capitano rossonero.