(Di venerdì 26 luglio 2024) Lavorare con il caldo è un problema, specie nei settori più esposti come l’edilizia e l’agricoltura. Toscana, Puglia, Lazio, Molise, Abruzzo e Sicilia hanno vietato di lavorare neie neinelle ore più calde della giornata e per tutta l’estate. I settori interessati sono edilizia, agricoltura e florovivaistica e il divieto vale se il luogo di lavoro interessato è segnalato in rosso nelle mappe fornite dall’Inail sul sito www.worklimate.it. Il divieto di lavorare per il caldo estremo è disposto nella fascia oraria che va dalle 12.30 alle 16. In Emilia Romagna questo divieto non esisteva ma a partire da lunedì 29 luglio e fino a sabato 31 agosto entrerà in vigore un’ordinanza condivisa con i sindacati e le associazioni di categoria che sancirà lonei, in agricoltura e nel florovivaismo con caldo anomalo o estremo tra le 12.30 e le 16.