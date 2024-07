A bordo della nave Emergency la storia del comandante | Salvo persone senza distinzioni La prima volta? Ricordo il pianto di quella bimba

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) In queste settimane un giornalista de Ilfattoquotidiano.it si trova aLife Support diimpegnata nella sua 22esima missione nel mediterraneo centrale. Da quando ha iniziato la sua attività nel dicembre 2022, laumanitaria diha recuperato 1856. Inizia oggi una serie di video e articoli in cui documenteremo le fasi di preparazione e le operazioni in mare. “Non salviamo migranti, ma salviamo. E per un uomo di mare salvareè un obbligo giuridico e morale”. Domenico Pugliese è ilLife Support, ladi ricerca e salvataggio didi salire adiguidava navi commerciali e rimorchiatori d’altura che facevano assistenza a piattaforme petrolifere. Ma nel dicembre 2022 ha cambiato vita.