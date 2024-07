Vite al limite su Real Time | stasera la storia di Stephanie Smith

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il giorno 13 aprile 2023 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la sesta puntata (quarta in ordine di trasmissione in Italia) della stagione 11 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che oltre a essere refrattaria a qualunque dieta ha anche vissuto il dramma della morte del padre proprio durante lo show; un dramma anche economico perché si è ritrovata in grandi ristrettezze finanziarie, finendo per essere esclusa dal programma per scarsi risultati.al, la protagonista, ha 36 anni, vive a Anacortes, Washington, e all’inizio del suo percorso pesa 277 kg. Durante i pochi mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati rasenti lo zero, perdendo solo 7 kg per arrivare a 270 chilogrammi.