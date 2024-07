The Penguin dopo la serie è in sviluppo un altro spin-off di BATMAN

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 25 luglio 2024) Thelaè inun-off diQuando manca ancora un po’ di tempo all’arrivo di The– Parte 2 nelle sale, Matt Reeves e Lauren LeFranc vogliono mantenere il pubblico investito nel mondo che ha debuttato nel film sul supereroe del 2022. A tal fine, LeFranc ha rivelato a Entertainment Weekly che c’è un-off televisivo attualmente in fase di. “C’è un’altra esplorazione televisiva che faremo”, ha dichiarato il produttore Dylan Clark. “Stiamo esaminando l’intero mondo in relazione a chi è– gli antagonisti che li circondano, tutto il crimine che deve essere affrontato in città – e cercando di capire quali sono le aree migliori da esplorare”.