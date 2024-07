Saldi estivi | è tempo di fare scorta di capi passepartout

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 luglio 2024) Nel pieno dei(già adesso con ulteriori ribassi, passati dal 30% di inizio luglio al 50% ed oltre di questi giorni), è benedida utilizzare sia adesso che per tutta l’estate prossima. Il segreto? Non acquistare abbigliamento di tendenza ma solo vestiti dal mood più classico. Un piccolo esempio? T-shirt bianche, jeans a sigaretta (da sfruttare anche in inverno), camicie e giacche (nelle grandi catene del pronto moda si trovano a prezzi davvero interessanti), pantaloni blu e neri. Insomma, tutto ciò che può essere usato sempre nonostante le tendenze annuali. Altri suggerimenti per la caccia aipasse-par-tout durante i? Ecco il cult che non passerà mai di moda: ovvero la borsa di paglia per il mare.