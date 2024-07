Ravenna camion inghiottito dall’asfalto | tutto allagato Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il 24 luglio 2024, a, si è verificato un incidente quando il rimorchio di unè caduto in una voragine formatasi a causa di un cedimento dell’asfalto. L’evento è avvenuto intorno alle 7 del mattino presso lo svincolo della Classicana, vicino al centro direzionale di Sapir. La causa del cedimento è stata una perdita d’acqua da una tubatura, che ha rotto l’asfalto sottostante creando il buco. Leggi anche: Sicilia, bruciano ancora i boschi di Piazza Armerina: in fiamme da otto giorni Fortunatamente, ilista è rimasto illeso. La polizia locale è intervenuta per chiudere il traffico nella zona, mentre i vigili del fuoco, utilizzando un’autogru, hanno sollevato il rimorchio dalla voragine. Anche i tecnici di Hera sono stati presenti per chiudere e riparare le tubature danneggiate.