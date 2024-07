Prove di sabotaggio? Cosa c’è dietro l’arresto di un cittadino russo a Parigi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 25 luglio 2024) A poche ore dall’apertura dei giochi olimpici, i servizi di controspionaggio didiffondono la notizia di aver neutralizzato con successo una delle propaggini della lunga mano dell’intelligence russa. Uno chef quarantenne (di cui non si conoscono le generalità) di nazionalità russa, ma residente in Francia da 14 anni, è stato arrestato domenica 21 luglio con l’accusa di aver complottato con una potenza straniera per mettere in scena atti di “destabilizzazione” su larga scala durante i Giochi Olimpici di. Durante l’irruzione nel suo appartamento, sito nel centro di, sarebbe stato trovato un documento collegato a un’unità d’élite delle forze speciali russe che opera sotto il comando dell’FSB.