No all’impianto Edison | si mobilitano i cittadini

(Di giovedì 25 luglio 2024) "Noper il trattamento dei rifiuti pericolosi": partita la mobilitazione. Ieri mattina una decina di persone e i due consiglieri comunali di JesiAmo Tommaso Cioncolini e Marialuisa Quaglieri si sono ritrovati magliette di protesta, striscioni e cartelli alla mano davanti alla sede diNext dove dovrebbe sorgere l’impianto. Sabato partirà la raccolta firme di netta contrarietà alla piattaformae oggi Fratelli d’Italia ha organizzato un sit in davanti alla sede della Provincia che ha in capo l’iter autorizzativo. ", c’è ancora suolo da bonificare (il riferimento è alla Turbogas spenta ormai da diversi anni, ndr) non altro terreno da inquinare" recitava uno striscione. "non vogliamo questo impianto. No all’amianto". "Sindaco, chi tace acconsente". E ancora: "Io dico no".