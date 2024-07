Nei Suoni dei Luoghi fa tappa a Tricesimo Venerdì 26 luglio

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il festival internazionale di musica e territori Neideicon una serata tutta dedicata al pianoforte.26alle 21.00, la suggestiva venue del Castello di Tricesimo ospiterà la “Piano Night”, serata che vedrà protagonista il pianista Aleandro Giuseppe Libano. L’artista trasporterà il pubblico attraverso un programma intenso con musiche di Bach-Busoni, Scarlatti, Debussy e Liszt.L’evento è a ingresso libero. Seguirà un momento conviviale offerto dalla Casa Vinicola Canella con la linea di aperitivi che portano il nome di grandi compositori italiani. Per consultare il programma completo www.neideiluoghi.it . In questo nuovo concerto di Neidei Luoghi trovano spazio alcuni straordinari esempi della vocazione propria di alcuni compositori, quella di evocare in musica dei microcosmi individuali e renderli poi geografie universali.