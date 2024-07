Mostre successo per opere dei Musei Civici di Roma Capitale in Cina

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 lug. (askanews) – Oltre 105mila visitatori nelle prime cinque settimane di apertura hanno partecipato alla mostra “She Walks in Beauty, Women of the Han Dinasty andn Empire”, inaugurata il 15 giugno in, nel museo provinciale di Hunan, nella città di Changsha. Un grande interesse per i 150 capolavori delle collezioni deidiesposti, per la prima volta in, in dialogo con oltre centod’arte provenienti da settecinesi, per raccontare, come suggerisce il titolo – tratto da una poesia di Lord Byron – le donne nellaantica e nella coeva dinastia cinese Han (220 a.C.- 200 d.C.).