Monza multa da 7mila euro a un negozio di alimentari

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 Luglio 2024 – Vendevano carni senza indicazioni su tipo di merce posta in vendita, stato di conservazione e su molti prodotti mancavano i prezzi nonché non funzionava un frigorifero di refrigerazione per gli alimenti. Questa mattina nel quartiere San Rocco le pattuglie della polizia locale, congiuntamente a personale dell’Ats di, sono intervenute per verificare il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica e per la salvaguardia del consumatore in undi. Dai controlli sono emersi l'omessa indicazione del tipo di carne posta in vendita, l'impossibilità a risalire allo stato di conservazione della stessa ed il non funzionamento di un frigorifero di refrigerazione per gli alimenti. Accertata anche la mancata indicazione dei prezzi su molti prodotti.