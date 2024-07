Melito di Napoli | Assolti l’ex sindaco Mottola e l’ ex presidente del Consiglio Marrone

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Emessa oggi la sentenza di primo grado per l’ inchiesta “Playmaker”. Diciassette gli imputati accusati di reati legati alla criminalità organizzata e alla compraventita di voti per le elezioni del 2021. Vicende che decretarono anche lo sciogliemento delcomunale diper infiltrazioni camorristiche. La sentenza ha decretato l’assoluzione in primo grado dell’ exLucianoe dell’ exdelRocco. Condannati invece diversi esponenti della criminalità organizzata per associazione mafiosa ai sensi dell’articolo 416 bis del codice penale. Condannato a dieci anni in primo grado, Giuseppe sirviero per il reato di associazione mafiosa. Otto anni e otto mesi di reclusione a Francesco Sivieri e Francesco Della Gaggia. Per Luciano De Luca, una condanna in primo grado a otto anni e quattro mesi di reclusione.