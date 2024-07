Melegoni e Portanova sulla via del ritorno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’asse tra Reggiana e Genoa potrebbe presto tornare d’attualità. Il direttore sportivo Marcello Pizzimenti sta infatti dialogando con il suo ex club per provare a riportare in granata sia Filippoche Manoloche non rientrano nei piani di mister Alberto Gilardino. Il primo potrebbe essere quella mezzala di tecnica che attualmente manca all’appello nello scacchiere di mister Viali, mentre il secondo garantirebbe un mix di talento, potenza e incisività in zona gol che anche l’anno scorso – pur fra alti e bassi – si è rivelato decisivo per le sorti della squadra di Nesta. Manolo ha infatti messo la firma su alcuni dei successi più importanti (gol e assist a Venezia, gol su punizione a Palermo) e chiuso in bellezza con gol capolavoro nel derby contro il Parma.