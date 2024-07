Mare torna balneabile dopo decenni il litorale antistante la Villa comunale di Castellammare di Stabia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 luglio 2024) Illadi Castellamdi, èto ufficialmente: lo ha decretato Arpac, all’esito delle analisi effettuate il 22 luglio che hanno confermato i riscontri favorevoli dei test di maggio e giugno. Il via libera alla balneabilità – si legge in una nota – rappresenta un risultato storico per l’intero territorio di Castellamdie per tutto il Golfo di Napoli, di pari passo con le risultanze della conferenza di servizi che si è svolta ieri mattina in Regione Campania in merito al piano di caratterizzazione dell’arenile stabiese, da cui si evince che la spiaggia è del tutto fruibile.