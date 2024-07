L' ultima follia degli ambientalisti | bloccare i voli in tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 25 luglio 2024) Monumenti imbrattati, tele sfregiate, mani incollate al cemento e traffico bloccato senza alcun preavviso. La protestaeco-militanti diGenerazione ha scelto di salire di livello prendendo di mira il cuore del trasporto aereo d'Europa: l'aeroporto di Francoforte che con i suoi 60 milioni di passeggeri all'anno (dato 2023) rappresenta unosnodi principali del Vecchio Continente. Cinghia di trasmissione sia per il traffico in Europea che per quello internazionale. Letzte Generation (Generazione) ha deciso di prendere in ostaggio milioni di persone per qualche ora nella mattinata di giovedì 25 luglio.