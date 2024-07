Lo sgarbo della Nato sul Fronte Sud non va proprio giù a Tajani | la bordata

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dopo Guido Crosetto anche Antonionon nasconde ildisappunto con i vertici. «La figura di un Rappresentante specialeper il Sud è stata fortemente voluta dall'Italia che si è impegnata molto, eppure il Segretario generale uscenteStoltenberg ha scelto uno dei suoi vice, lo spagnolo Colomina. La carica è stata affidata senza nemmeno consultarci», le parole del ministro degli Esteri in audizione alle commissioni riunite Esteri di Camera ed Esteri e Difesa del Se. «Non ha aspettato le nostre proposte. Legittimamente, formalmente non si può dire nulla, ma politicamente non è un modo positivo di procedere, è un modo un pò originale», ha riferitoin risposta ai deputati e seri che hanno chiesto se c'era un accordo in merito a questa nomina. «Nessun accordo, è stato tutto fatto all'ultimo, rapidamente.