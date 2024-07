LIVE Berrettini-De Alboran ATP Kitzbuehel 2024 in DIRETTA | pochi minuti al via del match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.01 Hanfmann batte Seyboth-Wild con il punteggio di 7-6, 6-4. Traentreranno in campo Matteoe Nicolas Moreno De. 12.18 È terminato il primo set della sfida tra Hanfmann e Seyboth-Wild, incontro che precede-De. Il tedesco ha conquistato al tie-break il parziale d’apertura. 12.16 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregorio allatestuale dell’incontro tra Matteoe Nicolas Moreno de. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Matteoe Nicolas Moreno De, partita dei quarti di finale dell’ATP 250 di. In Austria l’azzurro va a caccia della seconda semifinale consecutiva dopo quella raggiunta a Gstaad.