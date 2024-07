Jay-Z e Alicia Keys la loro Empire State Of Mind è stata certificata disco di diamante

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Jay-Z edhanno dato a New York un inno ufficiale conOf: a distanza di 15 anni l’inno alla Grande Mela èdi. Jay-Z: il singoloOfin duetto condiventadiLa vincitrice di 15 Grammy Awards ha ricondiviso su X il tweet di congratulazioni della Roc Nation (etichetta fondata da Jay Z), aggiungendo diverse emoji raffiguranti diamanti.Ofrilasciata nell’ottobre 2009 ed è estratta da The Blueprint 3, album di Jay-Z. Il brano divenivadi platino a distanza di due mesi dalla release, mentre nel giugno 2023 aggiungeva il nono platino, fino ad arrivare alnell’ultima settimana. La collab tra i due artisti èin vetta alla Hot 100 di Billboard per cinque settimane, così come ha dominato l’airplay radiofonico. e le chart hip hop e rap.