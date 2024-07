Incendi boschivi 23 272 interventi vigili del fuoco dal 15 6

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dal 15 giugno al 25 luglio sono stati 23.272 glieffettuati daidelpere di vegetazione in genere. Sono 7.221 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando furono 16.051, un periodo che fu però caratterizzato dall'alternanza di giornate calde e altre più fresche e piovose. Lo rende noto un comunicato Impegnati complessivamente nelle operazioni di spegnimento 104.224del, 38.800 i mezzi impiegati, per un totale di 27.654 ore d'intervento. Il maggior numero disi registra in Puglia, dove idelhanno effettuato 5.210. Le altre regioni maggiormente colpite daglisono state la Sicilia (4.901), il Lazio (3.473), la Calabria (2.724) e la Campania (2.053).