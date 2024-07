Como su più fronti Mazzitelli è il pallino Audero torna di moda

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il mercato delè paragonabile alle montagne russe: alti (molti), bassi (pochi) e sopratuttto colpi di scena. La dirigenza lariana sta seguendo o meglio inseguendo molti obiettivi, con diverse trattative e diversi canali (il ds Ludi, Fabregas e Henry). L’affare Pau Lopez sta andando troppo per le lunghe e proprio Fabregas (che vuole a tutti i costi il portiere) avrebbe spinto per cambiare strada. L’Olympique Marsiglia infatti, dopo che ilaveva trovato l’accordo con il giocatore, ha alzato la posta da sei a nove milioni. I lariani, indispettiti, hanno lasciato il tavolo della trattativa e sonoti su Emil, secondo dell’Inter lo scorso anno, ma di proprietà della Sampdoria.to a Genova, ha un ingaggio impegnativo per la cadetteria (circa 2,5 milioni) e vorrebbere subito in massima serie.