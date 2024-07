Cina | grandi istituti credito tagliano tassi d’interesse su depositi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2024) Pechino, 25 lug – (Xinhua) – Le principali banche commerciali statali cinesi hanno annunciato oggi una riduzione deidi interesse sui. Il tassosuia termine a un anno e’ stato ridotto di 10 punti base all’1,35%, secondo iufficiali suirilasciati dalle “quattro” banche commerciali del Paese, ovvero Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China e China Construction Bank. Dopo le riduzioni, il tasso di interesse suia vista delle “quattro” banche commerciali e’ dello 0,15%. Idi interesse suia 2, 3 e 5 anni sono rispettivamente dell’1,45%, 1,75% e 1,8%.