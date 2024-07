Carambola tra cinque macchine in piena città | tragico incidente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 luglio 2024)coinvolte, una Toyota Aygo ribaltata e un uomo trasportato d’urgenza in ospedale. È successo in viale Marconi, oggi, 25 luglio 2024. A quanto pare una macchina stava transitando velocemente nella corsia riservata agli autobus quando, per cause ancora da accertare, è andata a impattare contro un’altra vettura incolonnata nel traffico. L’impatto è stato violentissimo e una dellesi è ribaltata. L’a catena ha coinvoltomezzi. Immediato l’arrivo delle pattuglie dell’XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale. Sono intervenuti in viale Marconi, all’altezza di piazza Enrico Fermi, e hanno chiamato il 118. I sanitari hanno estratto dall’auto ribaltata un uomo di 43 anni e lo hanno accompagnato all’Ospedale San Camillo, in codice rosso. L’ha causato forti rallentamenti alla viabilità.