Calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari 25 luglio programma tv streaming azzurri in gara

(Di giovedì 25 luglio 2024)giovedì 25va in scena la seconda giornata di gare alledi. La Cerimonia di Apertura avrà luogo soltanto domani lungo la Senna, ma come ormai tradizione le gare iniziano in anticipo rispetto alla sfilata delle Nazioni e all’accensione del braciere. Spazio ad alcune partite di calcio femminile, rugby a 7 e pallamano, ma anche ai ranking round di tiro con l’arco. L’Italia sarà presente soltanto nel tiro con l’arco, dove va in scena una competizione che determinerà i tabelloni dei vari eventi. In campo la squadra maschile composta da Federico Musolesi, Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e l’individualista Chiara Rebagliati. Si incomincerà alle ore 09.00 con il calcio femminile e si andrà avanti fino alle ore 23.00.