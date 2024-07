Atp Atlanta Mattia Bellucci non si ferma | batte Mannarino e vola ai quarti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024)aidi finale del torneo Atp di. Il 23enne di Busto Arsizio, promosso dalle qualificazioni nel suo primo main draw del circuito maggiore, supera in rimonta Adriancon il risultato di 7-6(6) 4-6 6-3 e stacca il pass per il prossimo turno, dove dovrà vedersela con l’altro francese Arthur Rinderknech, che ha regolato in due set l’australiano Adam Walton. L’azzurro, n.146 ATP, è in forma e si vede. Nel primo set fa registrare il 91% di punti vinti con la prima di servizio e la spunta al tie break, chiudendo sull’8-6 al secondo set point a disposizione. Dopo un primo set senza palle break concesse e senza game ai vantaggi, il copione cambia nel secondo periodo.sale sullo 0-40 e si guadagna a tre palle per il 2-0, mariesce a cancellare le opportunità e a strappare il servizio nel game successivo alla sesta chance a disposizione.