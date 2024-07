Un' estate a St Mortiz

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Nel cantone dei Grigioni, in Svizzera, c'è una valle dalle mille sfumature: l'Engadina, che può essere vissuta in ogni stagione. Tra boschi raggiungibili con splendidi sentieri e rive dalle acque cristalline, c'è il lago di St.Moritz, dove si affacciano alcune strutture alberghiere a circa 1800 metri di altezza. Spicca, per vista paradisiaca, il 5 stelle Superior La Margna della catena Grace che, a differenza degli altri, è aperto tutto l'anno. Il brand Grace rappresenta stile e servizi esclusivi e il boutique hotel La Margna ne sottolinea l'eleganza, la grazia, la raffinatezza e un approccio innovativo da molti punti di vista: un'atmosfera calda e intima che avvolge gli ospiti, un luogo di ospitalità presente ma mai invadente.