‘Un oggi alla volta’ Tommaso Cassissa e Nicola Conversa | Un messaggio semplice ma mai scontato

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Lasciate ogni pregiudizio, voi ch’intrate. La scottante etichetta di teen movie suona, infatti, vera solo in parte per Unvolta che di generazionale ha, certo, i personaggi e la trama. Ma solo quella di superficie. Per il resto, il film che segna il debuttoregia diriesce a moltiplicare messaggi ed emozioni sfuggendo a certa banalità che il tag sembra necessariamente portare con sé. A fare la differenza sono, in ordine sparso: la stratificazione delle tematiche, lo sguardo ampiamente ironico con cui si racconta la storia anche nelle pieghe meno facili e la caratterizzazione dei personaggi. Soprattutto dal minuto 50 in poi. È li che cambia (quasi) tutto. Prima pellicola da protagonista peralias Tommycassi, Unvolta arriva nelle sale giovedì 25 luglio ed è per tutta la famiglia. Mica solo per adolescenti.