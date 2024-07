Un Fabriano d’assalto L’obiettivo è la salvezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) IlCerreto, dopo l’incredibile cavalcata nel Campionato di Promozione culminato con il salto di categoria in Eccellenza ha concluso per il momento il mercato e diramato la nuova rosa di giocatori che prenderà parte al campionato regionale. Dopo aver ingaggiato alla guida tecnica un allenatore umbro giovane ma con una ricca esperienza in questi campionati come Riccardo Caporali che dovrà centrare almeno la, consolidare un gruppo di giocatori giovani per poter rimanere a lungo in questa categoria. A difendere la porta biancorosonera sarà il riconfermato fabrianese Alessandro Stroppa e i nuovi Mazzoni e Casini. In difesa Dietro riconferme importati come quelle di Carnevali Crescentini, Marino e Stortini protagonisti della convincente stagione appena conclusa.