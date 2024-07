TS – E se arrivasse Conceicao? La possibile formazione della Juve di Thiago Motta

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) 2024-07-23 22:36:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: L’attaccoIn attesa di definire il futuro di Matias Soulé e Federico Chiesa, lantus continua nella sua ricerca di un nuovoesterno offensivo. Dopo le difficoltà per Jadon Sancho, con l’inserimento del PSG, stanno risalendo le quotazioni di Francisco. Il club bianconero sarebbe pronto a presentare un’offerta ufficiale per strapparlo al Porto. Una situazione che andrà monitorata attentamente nelle prossime ore. Il classe 2002 ha una clausola rescissoria da 45 milioni di euro, aumentata proprio da pochi giorni. Una cifra che il club bianconero non sarebbe intenzionato ad investire, con Cristiano Giuntoli che vorrebbe proporre un prestito con obbligo di riscatto.