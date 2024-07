Troppe saracinesche abbassate | Senza negozi le città non vivono Meno servizi vivibilità e sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ogni saracinesca che si abbassa è una luce innel quartiere, un punto di riferimento e un presidio sociale per gli abitanti che viene a mancare. Lo sa bene Confcommercio quanto vale in termini di “ricchezza collettiva“ uno di prossimità. Da qui l’allarme. "In poco più di dieci anni sono sparite 108 attività di commercio al dettaglio nel centro storico di Perugia e 82 in quello di Terni. I nostri interventi e i nostri progetti sono in linea con il sentiment dei cittadini. In autunno un grande evento su questo tema. I risultati dell’indagine qualitativa Confcommercio-SWG resi noti oggi confermano ciò che diciamo da tempo:di prossimità le nostree i nostri borghi sono avviati alla desertificazione. Finalmente questa consapevolezza e questa preoccupazione si stanno facendo largo anche tra i cittadini.