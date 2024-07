Parigi 2024 Quadarella | Sfida con Ledecky? Non penso ma con le altre sì

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) In partenza dall’aeroporto di Fiumicino, Simonaha parlato dei Giochi die di cosa si aspetta: “Rispetto a Tokyo, questa sarà sicuramente un’Olimpiade più dell’esperienza – riporta l’Ansa – Il mio obiettivo? Lo vedrò bene prima della gara“. La nuotatrice azzurra ha poi aggiunto: “I due titoli vinti ai Mondiali di Doha non possono che essere un bello stimolo per affrontare la stagione olimpica. Lacon la? Nonche possa esserci, ma con lesicuramente sì” ha concluso con un sorriso.: “con? Non, ma con lesì” SportFace.