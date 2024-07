Onu ' in 733 milioni hanno sofferto la fame nel 2023'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) In 733lanel, pari a una persona su 11 nel mondo e una su 5 in Africa. Lo rivela l'ultimo rapporto sulla Sicurezza alimentare nel mondo, pubblicato oggi da cinque agenzie specializzate dell'Onu. Il rapporto annuale, presentato alla riunione ministeriale sulla Task force per un'Alleanza Globale contro ladel G20, a Rio de Janeiro, avverte che il mondo rischia di mancare il secondo obiettivo dello Sviluppo sostenibile (Sdg), relativo alla 'zero' entro il 2030. Secondo lo studio, il mondo è tornato indietro di 15 anni, con livelli di malnutrizione paragonabili a quelli del 2008-2009.