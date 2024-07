Mcl impegnato a raccogliere generi di prima necessità per gli sfollati di Scampia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 luglio 2024) «Dopo l’ennesima tragedia assurda che si doveva evitare, pere per l’intera città sono i giorni del silenzio, del dolore e della riflessione. Ma il Movimento cristiano lavoratori come sempre non farà mancare alle famiglie colpite dal crollo del ballatoio avvenuto nella Vela azzurra il proprio sostegno». Lo dice in una nota il presidente provinciale dell’Mcl, Michele Cutolo. «Da ieri tutta l’organizzazione del movimento è impegnata adisia per le famiglie colpite dal lutto sia per gli ottocentoche attendono di essere sistemate altrove. Questa è una vicenda molto grave, che lascia sgomenti soprattutto perché era lecito aspettarsi che edifici così fatiscenti come le Vele potessero denunciare problemi statici da un momento all’altro.