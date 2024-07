L’avventura olimpica è alle porte Bertoncelli Rambaldi e Maurelli Ferrara con loro cerca una medaglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Alessia, Martae Lucapronti per Parigi e per coronare nuovamente ilsogno a cinque cerchi. La rassegnache scatterà venerdì, grazie aparlerà anche un po’ ferrarese. Non avremo più, come territorio, una rappresentanza ricca numericamente come quattro anni fa, ma i nostri alfieri sono pronti nuovamente a farsi onore tra i big dello sport mondiale. Nomi che gli appassionati di casa nostra e non solo conoscono ormai benissimo, ma che andiamo a ripercorrere. Alessia, nata a Rivoli (To), 27 anni cresciuta sportivamente con l’Associazione Ginnastica Estense ‘Otello Putinati’ di, per poi passare al centro sportivo Aeronautica Militare, è diventata una delle atlete con più titoli nazionali ed internazionali e sarà alla terza partecipazioneolimpiadi.