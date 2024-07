Judo le speranze di medaglia dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Con una spedizione record di 13 atleti, la Nazionale italiana disi presenta ai Giochi Olimpici dicon l’obiettivo di raccogliere a piene mani quanto seminato nell’ultimo lustro. La concorrenza globale, nonostante l’assenza di russi e bielorussi, si preannuncia comunque di livello stellare ed i riflettori saranno puntati soprattutto sul testa a testa tra le superpotenze Francia e Giappone. In questo contesto gli Azzurri proveranno a ritagliarsi un ruolo da protagonisti, mettendo nel mirino possibilmente il primato tricolore di podi (4 a Sydney 2000) in una singola edizione olimpica. L’Italia può contare su almeno quattro pesanti carte da, oltre ad un paio di outsider di lusso e diversi altri elementi in grado di piazzare la zampata a sorpresa trovando magari un tabellone favorevole ed una prestazione particolarmente ispirata.