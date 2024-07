Incendio a Rebibbia 5 mezzi distrutti

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 24 luglio 2024), e ben 5della polizia penitenziaria sono andati. Le fiamme sono avanzate nel pomeriggio di martedì in una autorimessa adiacente al carcere della via Tiburtina. Una colonna di fumo che ha fatto temere il peggio vista la vicinanza con il carcere. Spente le fiamme nessuno è rimasto ferito. Gli agenti della polizia penitenziaria nucleo traduzioni hanno lancaito l’allarme poco dopo le 18:00: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento dei cinque veicoli adibiti al trasporto dei detenuti. Andatii furgoni, ma nessuno è rimasto intossicato e nessun danno si è verifitcato sulle mura del carcere di. L'articolo, 5proviene da Italia Sera.