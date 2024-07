Il Pd e l’aggressione a Massa | quando la violenza dei democratici diventa palese

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 lug – La questione del Pd e delfa tornare lla mente che un bel po’ di anni fa dei militanti di Casapound vennero accusati di “aggressione” per della Coca Cola versata su dei fumetti (sebbene parecchio offensivi verso il fascismo). A prescindere dalle considerazioni di merito su quella scenetta abbastanza ridicola, il punto è che l’azione fu diffusa su tutti i media come una sottospecie di attacco militare. A chi era intelligente, fece ridere, mentre i soliti automi trovarono un ottimo pretesto per sfogare il loro antifascismo da salotto. Ora, il fumetto antifascista non era chiaramente marchiato Partito democratico, ma l’universo è sempre quello, ovvero della sinistra che tutto decide e tutto vieta, se si parla di etica, onestà e – primo punto – “non”.