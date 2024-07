Idealista per pagare l’affitto di casa serve il 30% del reddito familiare +26% rispetto al 2023

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il 30,1% delagli italiani perdi: nel secondo trimestre del 2024, il tasso di sforzo per affittare unaè cresciuto del 2,6%al secondo trimestre del, quando il dato era fermo al 27,5%. E’ quanto emerge da uno studio di. Per quanto riguarda l’acquisto, invece, il tasso di sforzo rimane stabile nell’anno: resta in media al 19,5%, invariatoallo stesso periodo dell’anno scorso. Per Vincenzo De Tommaso, responsabile dell’Ufficio Studi di“l’incremento costante dei canoni di locazione, unito alla crescente domanda di affitti, accentua le difficoltà da parte delle fasce più fragili della popolazione, ma anche famiglie monoe studenti fuori sede.