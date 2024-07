False fatture condannati i genitori di Matteo Renzi | 3 anni 2 mesi e 15 giorni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Condanna a 3, 2e 15per per Tizianoe Laura Bovoli,dell’ex premier, nel processo pere bancarotta fraudolenta che li vedeva imputati a Firenze insieme ad altre quattordici persone tra imprenditori, amministratori e componenti dei cda delle cooperative finite al centro del procedimento.e Bovoli, come sottlineato dall’avvocato Federico Bagattini che assiste proprio Tiziano, sono stati condannanti per le presuntefatturazioni e assolti dal reato di bancarotta. È stata invece assolta da tutte le accuse che le venivano contestate Matilde, sorella di. Il processo riguardava il fallimento delle cooperative Delivery Service Italia, Europe Service e Marmodiv.